تفاصيل المناورات العسكرية المصرية البحرينية "حمد 3"

تواصلت فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "حمد – 3" التي تجري حاليا في الخليج العربي بمشاركة القوات البحرية والجوية في كلا البلدين، وتستضيفه البحرين حتى نهاية يناير الجاري.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقوات المصرية، موجهاً الشكر على جهودهم في المشاركة بمختلف مراحل التدريب المشترك.

وأشاد القائد البحريني بما لمسه من روح الأخوة والتعاون المشترك للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين، والذى ظهر من خلال تطبيق مختلف المراحل والفعاليات، مضيفاً أن هذا التدريب يأتي فى إطار دعم التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز وتقوية الروابط التاريخية والأخوية التي تربط مصر والبحرين.

وقال إن التدريب يهدف إلى تعميق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية لدعم جهود العمل العربي ومواجهة التحديات المشتركة.

وشملت المناورات أنشطة تدريبية مكثفة من الجانبين لتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات وتنظيم محاضرات نظرية وعملية على الموضوعات والتدريبات التي تم التخطيط لتنفيذها خلال التدريب.

وتضمنت التدريبات تنفيذ القوات الجوية لكلا البلدين العديد من الطلعات المشتركة لتوحيد المفاهيم القتالية والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك للهجوم والدفاع على هدف حيوي تحت مختلف الظروف.

وشاركت القوات البحرية في تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت التدريب على أعمال الدفاع عن السفن ضد العمليات الخاصة أثناء الرباط بالميناء وتجارب المواصلات الإشارية، والتدريب على مكافحة الحريق على أسطح السفن وتشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً.

وتدربت القوات خلال المناورات على القيام بأعمال الاعتراض البحري وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع القوات الجوية لتنفيذ أعمال التأمين الجوي والتعرف على الجديد في نظم وأساليب التدريب القتالي لكلا الجانبين.