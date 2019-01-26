والد "طفل البلكونة" في مصر: أمه لم تقصد إيذاءه

بعد ساعات قليلة من ضبط الأم التي خاطرت بحياة ابنها وكادت تسقطه قتيلاً من أجل مفتاح، قررت الحكومة المصرية التدخل لمتابعة حالة الطفل وإيوائه وعلاج الأم نفسياً.

من جانبه، وفِي أقواله أمام أجهزة الأمن قال عبد الرازق أبو زيد عبد الحميد، والد الطفل، إنه كان غائبا عن المنزل حيث توجه إلى محافظة الفيوم لزيارة والده، وعلم بالواقعة من الجيران، مشيرا إلى أن زوجته لم تستطع التصرف ومناداة جيرانها لاستدعاء نجار يمكنه فتح الباب وإصلاحه.

وأضاف أن زوجته لم تكن تقصد إيذاء طفله بل كانت ترغب في معاقبته وتخويفه، مشيرا إلى أن لديه 4 أطفال، أكبرهم هو أسامة الذي ظهر في الفيديو.

وأكد والد الطفل أن زوجته ستمثل للتحقيق أمام نيابة الجيزة اليوم السبت.

علاج نفسي للأم

هذا ووجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل، خاصة بعد أن تعرض للرعب، وتقديم ما يحتاجه من دعم نفسي من خلال دار متخصصة تابعة لوزارة التضامن، لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة مناظرة حالة الأم من الناحية النفسية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، لضمان لحمايتهم من الخطر.

ووجهت الوزيرة فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى باتخاذ اللازم وعمل خطة تأهيلية مناسبة للطفل، وعمل بحث اجتماعي للأسرة للوقوف على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى الاتزان النفسي للأم وصلاحيتها لرعاية أبنائها.





وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الأم التي خاطرت بحياة ابنها من أجل البحث عن مفتاح.

وتقرر إحالة الأم للنيابة العامة التي ستتولى التحقيق معها اليوم السبت في الواقعة، التي خطفت أنفاس المصريين وأثارت قلقهم ورعبهم.

وكشف فيديو تم تداوله على مواقع التواصل عن معاقبة أم مصرية لطفلها، بعد أن نسي مفتاح الشقة التي تقيم فيها الأسرة وتقع بالطابق الثالث بالخارج، حيث طالبته بالقفز على الشقة المجاورة، والطرق على جيرانها لفتح الشقة والحصول على المفتاح.

وسمع جيران السيدة صراخ الطفل، وتدخلوا لإنقاذه ومنع معاقبته بالضرب من والدته، فيما طلب مغردون البحث عن السيدة ومعرفة بياناتها لتقديمها للمسؤولين بوزارات الداخلية والتضامن والمجلس القومي للطفولة، لمعاقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وتفاعلت مواقع التواصل مع الفيديو، وتم ترويجه بصورة كثيفة للبحث عن السيدة، واستدعائها للتحقيق الفوري.

وتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر للسلطات المصرية بعد القبض على الأم.