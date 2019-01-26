البشير يصل القاهرة ليجتمع مع السيسي

وصل رئيس السودان، #عمر_البشير، في زيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، تستغرق يوماً واحداً، يجري خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري، عبدالفتاح #السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"، السبت، إن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين، وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكدت أن المباحثات بين الرئيسين البشير والسيسي، ستتطرق إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي.

وتتعلق الاتفاقيات بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.

وطبقاً للوكالة الرسمية، فإن تبادل الزيارات يعد مؤشراً على قوة العلاقات والرغبة في تعزيزها وتوطيدها.

من جانبه، أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي سيستقبل، الأحد، الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور مصر لمدة يوم واحد، وذلك في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن الزيارة تأتي استكمالاً لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضي، فضلاً عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن الرئيسين يشددان على أهمية الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية المشتركة التي تجمع بين مصر والسودان، وما يربطهما من علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، مؤكدين ضرورة العمل على تكثيف التعاون بين البلدين في شتى المجالات والاتفاق على تنفيذ برامج محددة لضمان الوصول إلى التكامل الاستراتيجي المأمول.