مصر..القبض على الأم التي خاطرت بحياة ابنها من أجل مفتاح

بعد الضجة التي أثارها فيديو انتشر بشكل واسع، مساء الجمعة، على مواقع التواصل في مصر، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الأم التي خاطرت بحياة ابنها من أجل البحث عن مفتاح .

وتقرر إحالة الأم للنيابة العامة التي ستتولى التحقيق معها، السبت، في الواقعة التي خطفت أنفاس المصريين وأثارت قلقهم ورعبهم.

وكان فيديو لأم مصرية دفعت بطفلها إلى القفز إلى الشقة المجاورة لبيتهم، كعقاب له بعد أن نسي مفتاح الشقة التي تقيم فيها الأسرة، في الطابق الثالث.

وسمع جيران السيدة صراخ الطفل، وتدخلوا لإنقاذه ومنع معاقبته بالضرب من والدته، فيما طالب مغردون البحث عن السيدة ومعرفة بياناتها لتقديمها للمسؤولين بوزارات الداخلية والتضامن والمجلس القومي للطفولة، لمعاقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وتفاعلت مواقع التواصل مع الفيديو، وتم ترويجه بصورة كثيفة للبحث عن السيدة، واستدعائها للتحقيق الفوري.

المجلس القومي للطفولة والأمومة يبلغ النائب العام

من جانبه، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر للسلطات المصرية بعد القبض على الأم.

وأكدت الدكتورة، عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجلت البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الفيديو كشف أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "شرفة مجاورة" لفتح باب الشقة المغلقة بعد أن فقدت مفاتيحها وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع، ووسط صيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت العشماوي إلى أنه حرصاً على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.