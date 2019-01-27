السيسي: ما يجمع مصر والسودان رباط أزلي لا انفصام فيه 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أن زيارة الرئيس السوداني #عمر_البشير لمصر تعكس عمق العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين شعبي وادي النيل.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب انتهاء جلسة مباحثاتهما في #القاهرة اليوم الأحد، إن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للعديد من الجهود التي بذلت على مدار العام الماضي، لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمصالح الشعبين، وتأسيساً على القواسم العديدة والمصالح المترابطة التي طالما جمعت بينهما في مسار ومصير واحد على مدار التاريخ.

وأضاف السيسي أن هذه الجهود تكللت بعقد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية بالخرطوم في أكتوبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية، وساهمت في تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين، ودعم آليات اللجان المتخصصة التي تشرف على أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وكشف الرئيس المصري أن المباحثات مع البشير تناولت العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية، واستعرضنا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين، كمشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلاً عن التعاون القائم في مجال بناء القدرات والتدريب في جميع القطاعات.

وتطرقت المباحثات للتطورات ذات الصلة بالمفاوضات بين #مصر و #السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم الاتفاق على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وتناولت المحادثات، وفق ما قاله السيسي، التطورات الأخيرة في القرن الإفريقي، وسبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، والذي تم توقيعه برعاية من السودان وكذلك الجهود السودانية لحل الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطي، وسبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

وأضاف السيسي قائلا إن لقائي بالرئيس عمر البشير يعد اللقاء الثامن الذي يجمعني به منذ يناير 2018، كما شهد العام الماضي العديد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين، الأمر الذي يؤكد التوجه الذي بات ثابتاً وواضحاً في سياسة الدولتين الشقيقتين، وهو التنسيق الكامل بينهما والسعي المستمر والدؤوب لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين في كل المجالات.

وقال إن التنسيق الكامل حاليا يتناسب مع الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، والتي يندر أن تتكرر بين بلدين على مستوى العالم، فالتاريخ يؤكد أن ما يربط بين مصر والسودان من علاقات ووشائج ووحدة في المسار والمصير هو رباط أزلي لا انفصام فيه.