ماكرون يبدأ زيارة مصر من معبد أبو سمبل

يتوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر برفقة وفد ضخم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

ويصل ماكرون، الأحد، إلى جنوب البلاد لزيارة معبد أبو سمبل ومواقع أثرية أخرى قبل أن يلتقي نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، ويوقع اتفاقات بين البلدين، الاثنين.

ويرافق ماكرون خمسة وزراء و24 شخصية أكاديمية وثقافية وعلمية، بالإضافة إلى 12 رجل أعمال.

ويتناول الرئيس الفرنسي العشاء مع رجال أعمال مصريين، ويلتقي رجال دين مسلمين ومسيحيين بارزين.

وهذه الزيارة هي الأولى لماكرون إلى مصر منذ توليه الرئاسة عام 2017.