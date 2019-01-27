6 قتلى و40 جريحاً بحادثي سير في مصر

لقي 6 مصريين مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في حادثي سير بالبحيرة والإسكندرية غرب البلاد.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت"، إن أتوبيس انقلب بركابه عند منطقة أبو مرزوق غرب النجيلة على الطريق بين محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأكدوا أنه تم نقل المصابين وجثث الضحايا لمستشفى النجيلة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطن وإصابة 23 آخرين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأشخاص، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بمحافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالة الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف بالبطن، واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة وكسور بالحوض والفك، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.