شاهد الرئيس الفرنسي وزوجته في جولة لآثار ومعابد أسوان

عقب وصوله إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام، تفقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت آثار ومعابد أسوان.

وكان في استقبال ماكرون كل من وزيرة السياحة، رانيا المشاط، ووزير الآثار، خالد العناني، ومحافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم.

وتوجه الرئيس الفرنسي وزوجته إلى معبد أبوسمبل، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول الحضارة الفرعونية وقصة تشييد معبدي الملك رمسيس الثاني وزوجته نفارتاري بأبوسمبل.

ثم توجها إلى أحد فنادق مدينة أبوسمبل لتناول الغذاء، حيث استقبلا باحتفال فرعوني وأغان ذات طابع نوبي تتميز به أسوان.

ومن المقرر أن يعقد ماكرون جلسة محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، تتناول بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمارات، إضافة إلى استعراض الاتفاقات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها.

وتأتي زيارة ماكرون لمصر ضمن فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري في 2019، الذي يتزامن مع الذكرى الــ150 لافتتاح قناة السويس.