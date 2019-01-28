مصر تنفي إخلاء نزلة السمان الأثرية لبيعها لمستثمر عربي 

نفت الحكومة المصرية إخلاء نزلة السمان الواقعة قرب المنطقة الأثرية بأهرامات الجيزة من المنازل تمهيدا لبيعها لمستثمر عربي.

وقال مركز دعم المعلومات التابع لمجلس الوزراء في مصر اليوم الاثنين، إنه لم يتم إزالة سوى 4 عقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، وهي عقارات خالية من السكان وتقع في حرم منطقة الأهرامات الأثرية.

وأضاف أنه لا توجد أي نية لبيع أراض بهذه المنطقة الأثرية، موضحة أن أصحاب العقارات المخالفة لم يلتزموا بحدود الحرم الأثري، وقاموا بالتعدي عليه بالبناء، مما يؤثر سلباً على المظهر العام للمنطقة الأثرية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم.

وأكد مجلس الوزراء أن جميع أعمال الإزالة للمباني المخالفة تمت وفقاً للقانون ولم تمتد إلى أي مبان مأهولة بالسكان، وتمت بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية.

في سياق متصل نفى مجلس الوزراء رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن.

وقال إنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أي صعوبات في ضم أبنائهن، مؤكدا أن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم.