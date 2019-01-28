شاهد.. قرينة الرئيس الفرنسي تزور أهرامات مصر 

زارت بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أهرامات مصر وأبو الهول ظهر اليوم الاثنين، وأبدت إعجابها بحضارة مصر القديمة.

واستقبل الأثري أشرف محيي مدير عام منطقة الأهرامات، قرينة الرئيس الفرنسي واصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعتين، بدأت بجولة حول الهرم الأكبر ومتحف مركب الشمس وتمثال أبو الهول وانتهت ببانوراما أهرامات الجيزة.

واستمعت قرينة الرئيس الفرنسي لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية، ومشروع ترميم تمثال أبو الهول ومشروع تطوير منطقة الأهرامات، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية لها بالمنطقة أمام تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقالت الأثرية والمرشدة السياحية فاطمة عبد الله المصاحبة للزيارة إن قرينة الرئيس الفرنسي انبهرت بعظمة الحضارة المصرية القديمة وقدرة وإعجاز المصريين على بناء الأهرامات العظيمة، ومركب الشمس بتقنيتها العالية.

وأضافت أن قرينة الرئيس الفرنسي حرصت على الوقوف أمام تمثال أبو الهول لتتأمل عبقرية صنعه، كما التقطت الصور مع بعض الزائرين المصريين وبعض السياح من جنسيات مختلفة والذين كانوا متواجدين بالمنطقة أثناء الزيارة.

ويزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مصر حاليا حيث عقد جلسة محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، تناولت بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمارات، إضافة إلى استعراض الاتفاقات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها.

وتأتي زيارة ماكرون لمصر ضمن فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري في 2019، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 150لافتتاح قناة السويس.