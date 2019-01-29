اتفاقية شراكة فرنسية لتشغيل الخط الثالث من مترو القاهرة

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الهيئة المستقلة للنقل في باريس "إر آ تي بي" وقعت في القاهرة اتفاقية مبدئية لتشغيل وصيانة الخط الثالث من مترو القاهرة، وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر.

ويجري ماكرون زيارة رسمية إلى مصر، حيث أشرف مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن شركة "إر آ تي بي ديف" للتطوير، التابعة للهيئة، والهيئة الوطنية للأنفاق، الفرنسيتين قد وقعتا "اتفاقية شراكة مبدئياً لتشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق في القاهرة لمدة 15 عاماً"، موضحة أن "قيمة العقد تفوق 600 مليون يورو".

وتفتقر القاهرة، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، لشبكات نقل مشترك عصرية وفاعلة. وغالباً ما تعاني العاصمة المصرية المترامية الأطراف من الازدحام وهي لا تضم سوى ثلاثة خطوط لمترو الأنفاق.

ويربط الخط الثالث العصري والمكيف وسط المدينة بضاحيتها الغنية هيليوبوليس.

وبحسب الاتفاقية، سيتضمن الخط "34 محطة وسيبلغ طوله 41 كيلومتراً"، بدلاً من 9 محطات حالياً بطول 12 كيلومتراً، بحسب الرئاسة الفرنسية، التي تقدر أن "يبلغ عدد مستخدمي هذا الخط 1.5 مليون راكب يومياً".

وكانت شركة التطوير والهيئة الوطنية للأنفاق الفرنسيتين قد وقعتا في تشرين الأول/أكتوبر 2017 مذكرة تفاهم خلال زيارة السيسي إلى فرنسا.

وبالإجمال، تم الاثنين توقيع نحو 30 اتفاقية وعقداً تجارياً. كما وقعت شركة "فينسي أفريك" والسلطات المصرية مذكرة تفاهم لبناء نفق لمترو القاهرة بطول 5.6 كيلومترات.

كذلك قدرت الرئاسة الفرنسية قيمة اتفاقيات تم توقيعها في مجالات مختلفة من التربية إلى الصحة والثقافة بنحو مليار يورو.