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جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان 

المصدر: العربية.نت
محمد مرسي
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أجلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة فض الأحراز بإعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و23 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وقررت المحكمة تأجيل إعادة المحاكمة في قضية "التخابر مع حماس"، وذلك لجلسة 17 فبراير لتعذر حضور المتهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

كلمات دالّة

#محمد مرسي, #الرئيس المصري المعزول, #جنايات القاهرة

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