ماكرون: أتطلع لمساعدة الأزهر في مواجهة المتشددين بفرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتطلع للتعاون مع الأزهر والتنسيق معه لتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاستقرار في المجتمع الفرنسي ومواجهة التيارات المتشددة التي تستقطب الشباب المسلم في فرنسا.

وقال ماكرون، خلال لقائه مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه يرغب في أن "يتلقى جميع الأئمة والدعاة الفرنسيون تدريبهم في الأزهر الشريف، وأن يتلقى الطلاب الفرنسيون تعليمهم الديني في جامعة الأزهر، ليكونوا ضماناً للاستقرار ولاحترام قواعد المواطنة". وأكد "أهمية استعادة العلاقات الثقافية بين الأزهر وفرنسا من خلال تبادل المنح والعلاقات الأكاديمية بين الجانبين".

موضوع يهمك أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الهيئة المستقلة للنقل في باريس "إر آ تي بي" وقعت في القاهرة اتفاقية مبدئية لتشغيل وصيانة الخط... اتفاقية شراكة فرنسية لتشغيل الخط الثالث من مترو القاهرة مصر

من جانبه أكد شيخ الأزهر أن "زيارة الرئيس الفرنسي للأزهر تمثل أهمية خاصة نظراً للعلاقات الثقافية والتاريخية التي تربط بين الأزهر وفرنسا، والتي تتمثل في المبتعثين الأزهريين إلى فرنسا الذين أصبحوا رموزاً للفكر والثقافة في مصر".

وأوضح أن "هذه العلاقات القوية تحتم على الأزهر مساعدة فرنسا في التغلب على الإرهاب، ومواجهة الذين يقتلون الآخرين باسم الدين"، مؤكداً "استعداد الأزهر لدعم فرنسا من خلال برنامج لتدريب الأئمة على مواجهة الفكر الإرهابي، بالإضافة إلى تقديم منح للطلاب الفرنسيين للدراسة في الأزهر الشريف لتكون فرنسا مركزا لنشر الفكر الوسطي في أوروبا".

وأكد شيخ الأزهر أن "السلام هو الرسالة الأولى من رسائل الإسلام الصحيح الذي يحمله الأزهر، والذي يعتبر الضامن الوحيد لحماية الأرواح والدماء البريئة"، مشيراً إلى أن "الأزهر على استعداد للمساعدة في إنقاذ أي إنسان يعيش في أي مكان بالعالم من أن يقتل باسم الدين".