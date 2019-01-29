ماكرون يزور الكاتدرائية ويشيد بجهود مصر لحماية الأقباط

زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بقلب القاهرة، اليوم الثلاثاء، واستقبله #البابا_تواضروس الثاني بابا الأقباط في مصر.

وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود الحكومة المصرية لضمان أمن وحماية الأقباط، مؤكداً أنه يعلم حجم المعاناة التي واجهها الأقباط الأرثوذكس في السنوات الأخيرة من الإرهاب، ومن عمليات عنف وتفجيرات للكنائس.

وأشاد ماكرون بجهود الحكومة المصرية لحماية أمن الأقباط، مؤكداً أنه حرص على زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لما يكنه لها من احترام وتقدير، ولما تمثله من قيم لماضي مصر ومستقبلها.

وقال إن التعددية في مصر والمنطقة تمثل عنصرا أساسيا للسلام، مشيراً إلى أن العلاقات بين الشرق والغرب ليست من جانب واحد، وإنما هي حوار وتكامل، مؤكدا أن هناك معركة فكرية وثقافية يقودها الرئيس #السيسي والحكومة المصرية بكل شجاعة.

من جانبه قال البابا تواضروس إن الغرب يمثل عقل العالم والشرق يمثل القلب، موضحا أن السلام والاستقرار لا يأتي إلا من الحوار، والعلاقات الإنسانية يمكن أن تقوم من خلال 3 مجالات هي الحوار أو الخلاف أو التصادم، وهو غير مقبول، لأننا نريد التعاون بين البشر جميعا.

وأضاف بابا الأقباط أن بعض الكنائس تعرضت لهجمات إرهابية كثيرة، استهدفت الوحدة الوطنية في مصر، ونحن نعيش حول نهر النيل جميعا، وهذا هو سر قوتنا ووحدتنا، مشدداً على أهمية الحوار، ومستدلاً بوجود مجلس كنائس مصري يضم 5 أعضاء تشمل الكنائس المصرية إضافة إلى بيت العائلة وكل هذا يساهم في وجود حوار اجتماعي دائم يؤدي إلى الاستقرار.