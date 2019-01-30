إقالة مسؤول مصري سب المواطنين بألفاظ غير لائقة

قررت الحكومة المصرية إقالة مسؤول كبير بوزارة التنمية المحلية بعد أن سب المواطنين بألفاظ غير لائقة مما أثار غضبا عارما.

وخلال جلسة جمعته بالمواطنين لمناقشة وضع المقاهي والكافيهات والمحال غير المرخصة، وصف اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة أهالي منطقة إمبابة وبولاق بأوصاف لا تليق، مما أثار غضبهم ودفعهم للتقدم بطلبات عديدة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمحاسبته ورد الاعتبار لهم.

وتقدم محامون من أهالي المنطقتين ببلاغات ضد المسؤول المصري للنائب العام كما تقدموا بدعاوى قضائية لمحاكمته.

واستجابت السلطات المصرية لمطالبات الأهالي، حيث أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارا بإقالة رئيس حي العجوزة من منصبه ونقله للعمل بديوان عام محافظة القاهرة حتى بلوغه سن التقاعد.

وأكد وزير التنمية المحلية أن ما حدث تصرف فردي وغير مقبول ولا يمكن السماح به، مشددا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بحسن التعامل مع المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تقدمت باعتذار رسمي لمواطني المنطقتين خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية في البرلمان، مشيرا إلى أن مواطني امبابة وبولاق الدكرور لهم كل الاحترام والتقدير من الحكومة والإدارة المحلية.

وأضاف الوزير أنه طلب من كافة رؤساء الأحياء والمدن بمركز التنمية المحلية والمحافظات على ضرورة الاستماع إلى مشاكل المواطنين وحسن معاملتهم.