الكويت.. مناورات مصرية كويتية للتدريب على حماية المنطقة

انطلقت في الكويت فعاليات التدريبات المشتركة الصباح -1 واليرموك -4 بين القوات المسلحة المصرية والتى تستمر لعدة أيام.

ووصلت إلى الكويت عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية.

وتشمل فعاليات التدريب الصباح -1 عقد المحاضرات النظرية والعملية ومؤتمرات ما قبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة والتى تتضمن تنفيذ عملية مشتركة لاستعادة جزيرة ذات أهمية استراتيجية وتأمينها بالتعاون بين عناصر القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة.

وتشتمل أنشطة التدريب الجوى اليرموك -4 التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال قتال جوية مشتركة باستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، حيث يهدف التدريب لتدريب المفاهيم العملياتية بين الطياريين والأطقم الجوية المشاركة بما يساهم فى صقل المهارات والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين.

ويشمل التدريب أعمال الاستطلاع الجوى للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة.

وذكر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، أن تدريب (الصباح -1) ينفذ لأول مرة بين مصر والكويت كما ينفذ التدريب الجوي المصري الكويتى المشترك (اليرموك - 4) بالتبادل بين القوات الجوية المصرية والكويتية، بما يساهم فى دعم آواصر علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين لمواجهة كافة التحديات المشتركة التى قد تتعرض لها المنطقة.