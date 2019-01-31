مصر.. ضبط مسؤولين تورطوا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه

ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤولين كبار تورطوا في الاستيلاء على نحو نصف مليار جنيه.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية كلا من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير الشؤون القانونية السابقين بمحافظة مطروح بعد تورطهم في قضايا فساد مالي كبير بالمحافظة خلال فترة توليهم مناصبهم.

وذكرت أنه تم القبض على المسؤولين السابقين على خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب 500 مليون جنيه.

وأضافت أنه تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.