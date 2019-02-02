مصر.. القضاء على خلية إرهابية في الصحراء الغربية

أعلن العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن القوات المسلحة نجحت بالتعاون مع الشرطة المدنية، في القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد.

وأضاف الرفاعي، في بيان رسمي، استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وبعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، استهدفت القوات الجوية البؤرة الإرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة.

أسفرت العملية عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، وضبط آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد إعاشة.

وتواصل القوات المسلحة والشرطة المدنية جهودههما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.