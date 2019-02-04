احذروا.. حلوى للأطفال مصنوعة من المخدرات في مصر

كشف مسؤولون مصريون التفاصيل الكاملة حول حلوى تباع للأطفال ومصنوعة من مادة مخدرة متداولة في الأسواق.

وحذرت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة في البرلمان المصري، من تداول حلوى تسمى "فراولة جيلي" مصنوعة من مادة مخدرة بالسوق المصري، وتؤثر على الأطفال والمستهلكين، مطالبة بضرورة وضع ضوابط كافية لمنع تداولها أو انتشارها.

وذكرت خلال جلسة للجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تناول الأطفال لإحدى منتجات الحلويات، "حلوى جيلي" وهي مصنوعة من مواد مخدرة تتسبب في الإدمان، مؤكدة أنها تمثل خطورة على صحة الأطفال، ويجب منع تداولها واعتبارها تندرج ضمن المواد المخدرة.

وطالب مسؤولون مصريون البرلمانية بالإعلان عن الأماكن التي تتواجد بها مثل هذه الحلوى، حتى يمكن التدخل، مؤكدين أن الأمر لا يعدو سوى مجرد تحذيرات وطلبات باتخاذ إجراءات استباقية لمنع دخولها مصر.

من جانبه كشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، لـ "العربية.نت" عن أن هذه الحلوى لم يصل للجهاز أي بلاغات بشأنها، أو أماكن تواجدها، نافيا وجودها من الأساس بالأسواق المصرية.

وقال إن جميع المنتجات القادمة من الخارج يتم تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل دخولها السوق المصري، وذلك بواسطة لجان صحية على أعلى مستوى من الكفاءة، وفي حالة التأكد من عدم مطابقتها يتم إعدام الشحنة، أو عدم السماح بدخولها وإعادتها لدولة المنشأ.

وحول إذا ما كانت الحلوى المصنوعة من المخدرات يتم إنتاجها في مصر قال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يتم على الفور مداهمة المصنع أو المكان الذي يتم فيه الإنتاج، ومعاينة الحلوى وفحص مكوناتها، وفي حالة التأكد من وجود مواد مخدرة أو غش تجاري أو عدم مطابقتها للمواصفات يتم إبلاغ النيابة العامة وإغلاق المصنع على الفور ومصادرة المضبوطات.

من جانبه كشف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر لـ" العربية.نت" عن أن مثل هذه الحلوى لا يمكن أن تكون متواجدة في الأسواق بمصر، لصعوبة دخولها للبلاد في ظل الإجراءات المشددة التي تنتهجها السلطات في المطارات والموانئ والمنافذ، مضيفا أن السلطات تقوم بالتأكد من سلامة أي منتجات غذائية قادمة بوسائل علمية حديثة، وفي حالة وجود مثل هذه الحلوى تأمر بإعدامها فورا، وتمنع استيرادها مستقبلا كما تعاقب الشركات المستوردة.

وحول ماذا إذا كانت هذه الحلوى تصيب الأطفال بالإدمان، قال الناظر "لابد أن نفرق بين الاعتياد والإدمان، فالطفل عندما تعجبه الحلويات قد يطلبها ويتناولها باستمرار حتى يعتاد عليها، ولكن لا تصل لحد الإدمان"، أما الإدمان فهو عبارة عن وجود مادة مخدرة تمتزج بالدم وتصبح ضمن مكوناته ولا يمكن الاستغناء عنها، مضيفا أن تناول القهوة والشاي ليس إدمانا لأنه يمكن التوقف عنه دون أي تدخل علاجي ويسهل التخلص من مادة الكافيين المتواجدة في الدم مع مرور الوقت، بينما تناول الأفيون والهيروين مثلا يعتبر إدمانا لكون المتعاطي لا يستطيع التوقف عن المادة التي امتزجت في الدم دون تدخل علاجي.

وقال إن الأطفال يمكنهم التوقف عن تناول أي حلوى بسهولة، مطالبا بعدم الانسياق وراء شائعات أو التحذير من حلوى غير متواجدة بالأساس في الأسواق.