تفاصيل مناورات عسكرية مصرية - كويتية لتأمين المنطقة

كشفت #مصر تفاصيل مناوراتها العسكرية المشتركة مع #الكويت والتي انطلقت قبل أيام وأطلق عليها اسم " الصباح -1 واليرموك -4".

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري إن عناصر القوات البحرية نفذت العديد من التدريبات على حماية سفينة ذات شحنة هامة بواسطة التشكيل البحري مع تنفيذ تجارب المواصلات الإشارية و #المناورات الملاحية والتدريب على التعاون في تدمير الوحدات البحرية المعادية.

وقال إنه تم التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً والتدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وتنفيذ رمايات بالأعيرة المختلفة على هدف سطحي بالبحر.

وكشف الرفاعي أن عناصر القوات الخاصة البحرية بدأت بعرض المعدات المشاركة في التدريب وعقد المحاضرات النظرية والعملية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية والتدريب على مكافحة الألغام وتنفيذ دوريات مشتركة للإغارة وتنفيذ الكمائن والاستطلاع للأهداف المعادية.

وذكر أن عناصر قوات الدفاع الجوي قدمت محاضرات للتعارف والدمج بين القوات والتدريب على أنسب أساليب الاشتباك مع الأهداف الجوية المختلفة وأعمال القيادة والسيطرة والتدريب على الرمايات الأرضية باستخدام المقلدات واكتشاف الأهداف الجوية المعادية.

وأكد الرفاعي أن عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات قامت بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب من الجانبين للتعرف على الخصائص القتالية وتوحيد المفاهيم، والتدريب على اقتحام المناطق المبنية ووسائل المواصلات وتحرير الرهائن وتنفيذ الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة والتدريب على أعمال توجيه الطائرات المقاتلة بالليزر أثناء تنفيذ المهام القتالية.

وقال إن عناصر القوات الجوية المشاركة في التدريب الجوي المشترك اليرموك-4 تواصل عقد المحاضرات النظرية والعملية ومناقشات ما قبل الطيران والتدريب على تبادل الأطقم الفنية والهندسية والخبرات في صيانة وتجهيز المقاتلات قبل وبعد الإقلاع كذلك تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية بما يساهم في تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

وأضاف أن كافة القوات مازالت مستمرة في الإعداد والتجهيز لتنفيذ المراحل الختامية للتدريبات التي تشمل تنفيذ عملية إبرار بحري وتأمين رأس شاطئ وتطهير بؤرة إرهابية مسلحة بالتعاون الوثيق بين مختلف الأسلحة والتخصصات، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.