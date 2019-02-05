مصر.. ضبط 4 عصابات لتهريب اللاجئين إلى 16 دولة

تمكنت #السلطات_المصرية من ضبط 4 تشكيلات عصابية تضم 71 شخصاً في 5 محافظات لتهريب البشر واللاجئين إلى 16 دولة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي الثلاثاء إنه تنفيذاً للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات #الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار، فقد تمكنت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهماً من القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، تقوم بتهجير المصريين واللاجئين من دول المنطقة إلى عدد 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وذكرت أن المتهمين يستخدمون في جرائمهم مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وأحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك بهدف الحصول على اللجوء السياسي والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

وكشفت الرقابة الإدارية أن التحريات أسفرت عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي، والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.

وقالت إن النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، مضيفة أن أكثر من 300 ضابط وفرد من الجهتين قاموا بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم.

وتم إحالة المتهمين للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.