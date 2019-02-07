نجل إخواني يتهم القيادات بالتنصل من شاب رحلته تركيا

اتهم عبد الرحيم الصغير، نجل القيادي الإخواني محمد الصغير، الموجود في تركيا، أن قيادات الجماعة في اسطنبول بالتنصل من الشاب المصري الذي رحلته تركيا إلى مصر.

وكتب نجل القيادي الإخواني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بخصوص الشاب الذي رحل لمصر، اتصلت الحكومة التركية على من يتواصلون معه، فقال لهم القيادي هذا جهادي ولا يتبع لنا. سمعت التسجيل بأذني والله على ما أقول شهيد".

وأدى ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ المنتمي لجماعة الإخوان إلى ذعر بين عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين في تركيا، ما دفع السلطات التركية لفتح تحقيق وإيقاف 8 من عناصر أمن مطار أتاتورك.

وكان مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي قد تدخل لاحتواء غضب شباب من الإخوان المتواجدين في #تركيا والذين أكدوا علم السلطات التركية بالحادثة دون محاولة منع ترحيل الشاب البالغ من العمر 29 عاما.

يذكر أن عبد الحفيظ قد حكم عليه غيابيا، مع 28 شخصا بالإعدام في قضية قتل النائب العام المصري السابق هشام بركات في هجوم إرهابي.