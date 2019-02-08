مصر.. مقتل شخصين في جريمة ثأر داخل مسجد

في جريمة ثأر.. أطلق مسلحون النيران على مصلين خلال صلاة الجمعة بمسجد في محافظة أسيوط جنوب مصر، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر.

وقال شهود عيان إن مسلحين أطلقوا وابلا من النيران على المصلين خلال صلاة الجمعة بمسجد العميد وائل حجاج بقرية غيط الشعير بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة ثالث وهروب المصلين وإمام المسجد.

وأضافوا أن المسلحين من عائلة تدعى عائلة حسني، واستهدفوا أفرادا من عائلة أخرى تدعى بلحة بسبب خصومة ثأرية سابقة، وأطلقوا النيران عليهما، ما أسفر عن مقتل كل من "محمد. م. ب" و"عاطف. م. ج"، وإصابة "نور. م".

وتبين أن سبب الخلاف خصومة ثأرية قديمة كانت بسبب نزاع على قطعة أرض، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لنقل القتيلين والمصاب الآخر، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.