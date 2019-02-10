اتفاق مصري سوداني إثيوبي.. وهذا أبرز ما جاء فيه 

اتفقت #مصر و #السودان و #إثيوبيا على عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث فيما يخص #سد_النهضة، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح #السيسي شارك صباح اليوم، الأحد، بأديس أبابا، في قمة ثلاثية مع كل من الرئيس السوداني #عمر_البشير ، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك امتدادًا للقاءات التي انطلقت بين زعماء الدول الثلاث منذ القمة الإفريقية في يناير 2018، مشيرة إلى أنها تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أي عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى.

وأكد قادة الدول الثلاث خلال القمة الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة.

وقال راضي إن الزعماء الثلاثة توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذًا في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من مصير واحد.

وتطرقت القمة الثلاثية إلى مُجمل أبعاد العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.