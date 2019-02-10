انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للاتحاد الإفريقي

انتخب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً للاتحاد الإفريقي في القمة المنعقدة في إثيوبيا.

وقال السيسي في كلمته: "يستمر العمل على تطوير وتعزيز بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل شامل ومُستدام كهدف استراتيجي لقارتنا، وستظل الوساطة والدبلوماسية الوقائية على قمة أولويات الاتحاد الإفريقي".

وأضاف الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي: "مكافحة الإرهاب بشكل شامل تتطلب منا تحديد داعميه ومموليه، ومواجهتهم سوياً في إطار جماعي وكاشف، ومع إدراكنا صعوبة تلك المعركة وتعقيدها، تظل هي الطريق الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه".

وتغيب القادة المصريون عن حضور القمة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1995.

ويخلف السيسي الرئيس الرواندي بول كاغامي في رئاسة الاتحاد.

ويضع رؤساء الاتحاد الإفريقي أجندات القضايا التي سيتم التعامل معها خلال فترة توليهم الرئاسة التي تستمر عاما واحدا.