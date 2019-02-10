للمرة الثانية.. هل سلمت تركيا شاباً إخوانياً آخر لمصر؟

للمرة الثانية في أقل من شهر، تتحدث حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للشباب الإخواني في تركيا عن ترحيل السلطات الأمنية التركية شابا إخوانيا آخر يدعى عبد الرحمن أبو العلا لمصر، لاتهامه بالانضمام لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والذي تم احتجازه لأكثر من شهرين داخل مطار اسطنبول الدولي قبل أن يتم ترحيله منذ عدة أيام.

للمرة الثانية في أقل من شهر ، السلطات الأمنية التركية تقوم بترحيل شاب مصري الجنسية يدعي عبدالرحمن أبو العلا لإتهامه بالإنضمام لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، يذكر أن تم إحتجاز المدعو عبدالرحمن أبو العلا لأكثر من شهرين داخل مطار اسطنبول الدولي قبل أن يتم ترحيله منذ عدة أيام. pic.twitter.com/K25emOQo8G — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) ٤ فبراير ٢٠١٩

واحتجز الشاب الإخواني في مطار أتاتورك منذ يوم 16 يناير قادما من السودان، وهو أحد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، والمحكوم عليه في عدة قضايا.

وكان الشاب الإخواني قد نشر بنفسه فيديو يستغيث فيه بقادة جماعة الإخوان المسلمين، للمساعدة في إطلاق سراحه، حيث إنه تم احتجازه في مطار اسطنبول منذ ما يقرب من 72 يوما قبل إذاعته للفيديو المشار إليه.

وتظهر قضية الشاب عبد الرحمن أبو العلا الانقسام بين قادة جماعة الإخوان وشبابها، والذين تظاهروا في مقر جمعية "رابعة" في تركيا، مطالبين قادتهم بسرعة التحرك للإفراج عن عبد الرحمن وحتى لا يلحق بمصير الشاب عبدالحفيظ المرحل لمصر والمحكوم عليه بالإعدام شنقا بالفعل في قضية اغتيال النائب العام، وأثبت تورطه بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

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يذكر أن عبد الرحمن عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وكان متواجدا في السودان، حيث انتقل بعدها إلى تركيا للحصول على اللجوء السياسي كما يحدث لأغلب أصدقائه، خاصة مع انتشار جماعة الإخوان في تركيا، بينما كانت حالة عبد الرحمن معقدة، حيث إنه متهم في قضايا إرهاب صريحة ثبت للسلطات المصرية خلال التحقيقات تنفيذه لهذه العمليات، وبالتالي قررت السلطات التركية تسليمه للقاهرة خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يتم التأكد منه بعد نشر بعض الصحافيين الإخوان في تركيا تغريدات حول إطلاق صراحه وعدم ترحيله لمصر.