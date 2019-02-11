القضاء ينصف 1200 طالب بالطب حصلوا على "صفر" في مصر

بعد حصولهم على صفر في مادة الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة في يناير من العام الماضي، أنصف القضاء المصري 1200 من طلاب الفرقة السادسة بالكلية، وأصدر لصالحهم 537 حكما بإعادة توزيع درجات الامتحان.

وكان 1200 طالب بالسنة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة في مصر على درجة صفر في امتحان مادة الجراحة، بعد أن رفضوا الإجابة عن الأسئلة بحجة صعوبتها، وخرجوا من اللجان وتجمهروا بالكلية، مطالبين بإعادته، وهو ما رفضته الجامعة ووزارة التعليم العالي.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة للتحقيق في الواقعة، أن الطلاب خرجوا من لجان الامتحان بعد 35 دقيقة فقط من بدء اللجنة وتجمهروا، مؤكدين أن الأسئلة صعبة، وطالبوا إدارة الجامعة بتغيير الأسئلة وإعادة الامتحان من جديد.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها أرسلت الامتحان إلى ثلاث جامعات أخرى، إضافة إلى خبراء من جامعة المنصورة لبحث وتقييم الأسئلة، وبيان صعوبتها من عدمه، وانتهت إلى أن الامتحان يتوافق من حيث الشكل والمضمون مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب، واتخذوها مبررا للخروج من الامتحان بهذه الصورة غير المقبولة.

وقالت اللجنة إنها اتخذت قرارا برسوب جميع الطلاب، ووافقت الكلية والجامعة على ذلك، وتم إعلان الطلاب بحصولهم على درجة صفر في مادة الجراحة.

وأقام الطلاب دعاوى قضائية على مدار العام الماضي لإلغاء قرار الجامعة، وحصلوا على أحكام قضائية بلغت 537 حكما، وعلى أثر ذلك قرر مجلس كلية الطب برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، عميد الكلية، الموافقة على تنفيذ الأحكام، وتعديل امتحان دورة نوفمبر 2017.

وقررت الكلية حساب النسبة المئوية لكل طالب في مجموع النظري للمادة، وحساب درجة اعتبارية في الأسئلة التي يتم الإجابة عنها وإضافتها للطلاب وتعديل النتيجة.