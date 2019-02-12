كشف أثري في مصر.. ورش لبناء السفن من عصر البطالمة 

تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل آثار أبوصيفي بمنطقة آثار شمال سيناء في مصر من الكشف عن بقايا مبنى من الحجر الجيري تبين أنه ورشة لإصلاح المراكب والسفن تعود للعصر البطلمي والروماني.

وقالت وزارة الآثار المصرية إن المبنى يقع في الجهة الجنوبية من تل آثار أبوصيفي بالقنطرة شرق والمعروقة بمدينة سيلا الرومانية سابقا.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الورشة تتكون من أحواض جافة لإصلاح وبناء السفن، عبارة عن حوضين منفصلين بينهما مبنى مستطيل الشكل، يقع الحوض الأكبر إلى الشرق، ويتكون من بقايا جدارين متوازيين يمثلان جسم الحوض بعرض 6 أمتار، حيث يتم سحب السفن داخل الحوض للإصلاح، مضيفا أن كلا الجدارين يتجه نحو الجنوب تجاه مياه البحيرة القديم.

من جانبها، قالت نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري، إن معظم الأحجار الجيرية الضخمة المكونة للورشة قد تم اقتلاعها من أماكنها الأصلية لإعادة استخدامها في أغراض أخرى في عصور لاحقة وذلك بعد انتهاء وظيفة الميناء وجفاف البحيرة وفرع النيل الذي كان يُغذي المكان.

وأضافت أنه تم الكشف أيضا عن بقايا أخشاب متحللة متراصة بطريقة منتظمة داخل الحوض الكبير في شكل طبقات ربما كانت تستخدم في عمليات إصلاح السفن أو كانت عبارة عن بقايا قارب أو طوف، بالإضافة إلى العديد من المسامير المصنوعة من البرونز والحديد مختلفة الأشكال والأحجام كانت تستخدم في بناء وإصلاح القوارب.

وقال هشام حسين، مدير عام آثار شمال سيناء، إنه تم العثور أيضاً على بقايا عظام لأسماك نيلية كانت تشتهر بها المنطقة خلال العصور القديمة، حيث كان يمر أحد فروع النيل إلى الجنوب من تل أبو صيفي، بالإضافة إلى العثور على كميات من الفخار المحلي والفخار المستورد.