مصر.. النائب العام يأمر بحجب المواقع الإباحية

كلَّف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام في #مصر ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو منافية للآداب.

وقالت النيابة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار.

ويأتي القرار على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة تداول 200 فيديو مخل لمخرج شهير مع عدد كبير من الفنانات ارتبط بهن بعقود زواج عرفية.