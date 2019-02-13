مصر تعدم 3 أدينوا بقتل مسؤول شرطة بارز عام 2013

نفذت السلطات المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أدينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة عام 2013، حسب ما قال مسؤولان أمني وقضائي.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكما بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء مداهمة منطقة كرادسة، وهي ضاحية شعبية في غرب القاهرة يقطنها عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في التاسع من أيلول/سبتمبر 2013.

وجرت مداهمة البلدة لتوقيف متهمين بالتورط في تنفيذ هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة أسفر عن مقتل 13 شرطيا عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في القاهرة في 14/آب أغسطس من العام نفسه.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، ناجية بو نعيم، في بيان الأربعاء، إن "هذه الإعدامات، التي تأتي بعد أيام فقط من إعدام ثلاثة أشخاص آخرين في حالات منفصلة، تمثّل تصعيداً ينذر بالخطر في عمليات الإعدام حتى الآن هذا العام".

وفي السابع من شباط/فبراير نفذت السلطات المصرية أيضا حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أدينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية".

وتصنّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

وتخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.