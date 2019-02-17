حرب شوارع في قرية مصرية.. قتلى وجرحى بسبب حدود زراعية

شهدت قرية مصرية حرب شوارع بسبب نزاع بين أبناء عمومة حول ترسيم حدود أرض زراعية مشتركة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

موضوع يهمك قالت صحيفة "ذا صن" اليوم الخميس، إن نائب رئيس الوزراء الصيني، هو تشون هوا، ألغى محادثات تجارة مع وزير المالية البريطاني... فتور مفاجئ بالعلاقات بين بكين ولندن..والسبب وزير الدفاع اقتصاد

وفوجئ أهالي قرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية (شمال العاصمة المصرية القاهرة) بإطلاق كثيف للنيران بين أبناء عمومة بالقرية بسبب خلاف حول ترسيم أرض زراعية، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين، وجميعهم ينتمون لعائلة واحدة.

وتبين أن أحد أفراد العائلة قام بإطلاق النار على أقاربه نتيجة احتدام الخلاف، ما أسفر عن مصرع أحمد توفيق الصيفى (30 عاماً) وشندى محمد الصيفى (48 عاماً) وإصابة سعيد الصيفى (43 عاماً) وعبد الستار الصيفى (64 عاماً).

وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي، كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادثة.