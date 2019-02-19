شاهد لحظة التفجير الإرهابي خلف الجامع الأزهر

رصد فيديو من كاميرا مراقبة لحظة قيام إرهابي بتفجير نفسه لحظة القبض عليه في منطقة الدرب الأحمر، خلف الجامع الأزهر، ما تسبب في مقتل 3 من عناصر الشرطة وجرح آخرين.

وبدا في المقطع الإرهابي، الحسن عبد الله (37 عاما)، وهو يعتلي دراجة هوائية، ولحظة اقتراب اثنين من رجال الشرطة من نفسه، فجر نفسه.

كما رصد فيديو آخر لكاميرات مراقبة لحظة تحرك الانتحاري لتنفيذ عمليته الإرهابية التي وقعت مساء الاثنين.

وتبين من الفيديو أن الانتحاري تسلل بدراجته من باب حديدي خلف الجامع الأزهر، وكان بحوزته حقيبة بها العبوة الناسفة وأخفى وجهه بكمامة طبية.

وتحرك الانتحاري بدراجته وخلال تواجده بشارع الكحكيين في الدرب الأحمر لاحقته قوات الأمن التي كانت ترصده وتراقب تحركاته، وعندما حاولت الإمساك به فجر العبوة الناسفة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قوات أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وأضافت أن قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابي، وراح ضحية الانفجار 3 من عناصر الشرطة.