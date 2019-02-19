مصر تشيع قتلى تفجير الدرب الأحمر في جنازات مهيبة

في جنازات عسكرية مهيبة شيعت مصر قتلى تفجير الدرب الأحمر والذي وقع أمس وأسفر عن سقوط 3 قتلى من رجال الشرطة.

وتقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة مشيعي جنازة المقدم رامي أحمد هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي قتل الاثنين أثناء مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابي الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأقيمت أيضا في نفس التوقيت جنازة عسكرية لأمين الشرطة محمد خالد، من قوة "قطاع الأمن الوطني" و أمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد ، من قوة "مديرية أمن القاهرة" بمحل إقامتيهما بمحافظتي الجيزة والشرقية، وذلك بحضور محافظي الجيزة والشرقية ومديري الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان لها الاثنين أن جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قوات أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عن تتبع خط سير مرتكب الواقعة وتحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وأضافت أن قوات الأمن قامت بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي ومقتل أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابط بالأمن الوطني توفى فيما بعد متأثرا بجراحه وإصابة ضابط آخر من مباحث القاهرة.