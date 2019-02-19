مقتل 16 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة بالعريش

لقي 16إرهابيا مصرعهم في اشتباكات مع الشرطة بالعريش في شمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إن قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين لإرهابيين خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد منشآت حيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

وأضافت أنه بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع 10 منهم.

وذكرت الداخلية أنه وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع 6 منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.