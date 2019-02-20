مصر.. مقتل 8 إرهابيين بمداهمات للجيش في سيناء 

أعلن الجيش المصري مقتل 8 إرهابيين في مداهمات بسيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات مكافحة الإرهاب بشمال #سيناء استهدفت 7 بؤر إرهابية، وتمكنت من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وتدمير عربتين مفخختين.

وكان الجيش قد تمكن من تصفية 7 إرهابيين قاموا بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء فجر السبت الماضي.

وقال الجيش إن مجموعة إرهابية هاجمت ارتكازا أمنيا بسيناء، وعلى الفور تصدت لها قوة الارتكاز الأمني، وتمكنت من القضاء على 7 إرهابيين، فيما قتل ضابط وأصيب 14 عسكريا.

ويقوم الجيش بمداهمات واسعة في سيناء منذ فبراير من العام الماضي في عملية أطلق عليها "العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018" لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية.

وتمكن الجيش خلال العملية من قتل مئات الإرهابيين وتدمير مئات أخرى من أوكارهم ومخازن أسلحتهم وذخيرتهم.