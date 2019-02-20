نادي قضاة مصر يرد على اختراق صفحة ابنة هشام بركات

كشف نادي القضاة في مصر حقيقة اختراق الصفحة الشخصية لمروة هشام بركات ابنة النائب العام السابق هشام بركات، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام في 9 من قتلته فجر اليوم الأربعاء.

وأصدر النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا قال فيه، إنه في محاولة بائسة لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال المستشار هشام بركات، نائب عام مصر السابق، والتشكيك في الحكم الصادر فيها ضد القتلة، قام بعض أعوان الإرهاب باختراق الحساب الشخصي لابنة النائب العام السابق القاضية مروة بركات على فيسبوك ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لها.

وأكد نادي قضاة مصر أن ما تم تداوله على الصفحة الخاصة بالقاضية مروة بركات عار تماما من الصحة، ويهدف لإثارة الفتنة في واقعة هزت ربوع مصر، وصدر فيها حكم القضاء النهائي والبات على القتلة الذين استهدفوا موكب النائب العام الراحل أثناء توجهه لمكتبه، بعبوات ناسفة، استُشهد على إثر انفجارها صائما.

وقال إن الجماعات الإرهابية دأبت على نشر أخبار مغلوطة، استمرارا لدعواتها الخبيثة لاستهداف سلطات الدولة وركائزها الأساسية لتفتيت لُحمة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وزرع بذور فتنة بين أطيافه، مضيفا أنه لذلك كان لزاما تكذيب تلك الأخبار المسمومة التي يتم نشرها من حساب مروة بركات على فيسبوك بعد سرقته وعدم صحته.

وكان محمد هشام بركات وكيل النيابة ونجل النائب العام السابق، أكد سرقة حساب شقيقته مروة على فيسبوك، نافيا كل ما نشر عليها منسوبا لها حول عدم تورط الذين تم إعدامهم اليوم في قتل والدها.

ونفذت السلطات المصرية اليوم الأربعاء حكم الإعدام شنقا بـ 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.