مصر تطلق قمرا صناعيا من روسيا وهذه استخداماته

أطلقت مصر القمر الصناعي "ايجيبت سات A" لخدمة أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد والتنمية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري إطلاق القمر الصناعي "إيجيبت سات A"من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساء الخميس .

وأكد أن القمر يدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى الزراعة والتعدين و التخطيط العمراني والبيئة، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل التصحر وحركة الكثبان الرملية والسيول وغيرها.

وأضاف أن القمر الصناعي سيساعد في متابعة المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة و جبل الجلالة ومشروع مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.

ويتيح استخدام القمر الصناعي وفقا لتصريحات الوزير المصري البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمراني ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

و يتيح القمر بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية و المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضي ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشآت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية.

وذكر عبد الغفار أن مسارات القمر المتميزة تمكن السلطات من تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضي الزراعية ومواجهة التعدي عليها.

وأكد وزير التعليم العالي أن القمر المصرب يزن 1150 كيلوغراما وتبلغ سرعته 22 كيلومترا في الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر بما يجعله الأكثر تقدما .