نجل عم أبو تريكة يسقط متوفيا بعد القبض عليه

توفي مساء أمس الأربعاء خالد أبو تريكة نجل عم اللاعب المصري الدولي السابق محمد أبو تريكة، بعد أن داهمته أزمة قلبية خلال احتجازه بمركز أمني في مصر تنفيذا لقرار ضبطه قضائيا.

وقال مصدر أمني إن خالد أبو تريكة نجل عم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة تم ضبطه أثناء مروره بأحد الارتكازات الأمنية، حيث تبين أنه مطلوب أمنيا لسابق صدور أحكام ضده بالحبس في قضايا "مخالفات مباني"، مضيفا أنه فور وصوله لقسم شرطة الهرم أصيب بأزمة قلبية نقل على إثرها لمستشفى الهرم، ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحقيقات أن نجل عم أبو تريكة البالغ من العمر 40 عاما، صدرت ضده عدة أحكام قضائية في مخالفات عقارية، وأنه مريض بالقلب، فيما قررت النيابة عرض جثته على الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وكان والد اللاعب المصري الذي يقيم في قطر قد توفي قبل عامين، وسمحت السلطات له بالمشاركة في تشييع جثمانه إلا أنه رفض العودة خشية القبض عليه بعد إدراج اسمه في قائمة الإرهابيين.

وأدرج القضاء المصري اسم اللاعب ضمن قائمة الإرهاب وقرر مصادرة ممتلكاته، فيما ألغت محكمة النقض القرار في يوليو الماضي، وأعادت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، للنظر فيها من جديد.