السيسي يؤكد على التشاور والتنسيق مع العاهل السعودي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استمرار التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعقد الزعيمان المصري والسعودي "لقاءً ثنائياً" في شرم الشيخ، السبت، تلته "جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين"، وفق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي.

وقال راضي إن الرئيس السيسي أعرب عن "التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً لشخص جلالة الملك وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين".

وأكد الرئيس المصري على "أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن".