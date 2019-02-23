صور قاعة استضافة القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

على قدم وساق، تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة القمة العربية الأوروبية الأولى داخل قاعة المؤتمرات، وتبدو معالم الملامح النهائية لانطلاق القمة غير المسبوقة.

وتخضع القاعة الكبرى المخصصة لوفود 50 دولة لترتيبات نهائية، حيث من المنتظر أن تكون الكلمات لرؤساء الوفود و أيضا مقرا للاجتماع المغلق.

وتضم قاعة المؤتمرات العديد من القاعات المخصصة للقاءات الثنائية بين رؤساء الوفود، كما أن هناك قاعة أخرى مخصصة لحفل العشاء الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كل هذه الاستعدادات التقطت صورها خلال ساعات النهار قبل أن تتسلم أجهزة الأمن تأمين القاعة قبل ساعات من انطلاقها، ومن المنتظر أن تناقش القمة التي ستستمر لمدة يومين عددا من الملفات الهامة المتعلقة بقضايا المنطقة مثل الإرهاب وتمويله وسبل مواجهته، إضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا ومستقبل القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية وقضايا مثل الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر.

ونظرا للأهمية الكبيرة لهذا الحدث يشهد تغطية إعلامية مكثفة حيث يتواجد عشرات الكاميرات والفضائيات ومئات الصحفيين الذين يقومون بالتغطية لمؤسساتهم وصحفهم.

ويأتي عنوان القمة (في استقرارنا.. نستثمر) معبرا عن أهمية البعد الاقتصادي للمباحثات بين رؤساء الوفود.

ومن المتوقع أن تختتم القمة بإعلان بيان ختامي. ويرى مراقبون أن أهمية القمة تكمن في الحوار المفتوح بين الزعماء والتطرق العميق للأزمات التي تحتاج إلى حوار وتنسيق.