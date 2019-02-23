مصر.. الحكم بإعدام المتهمين بقتل أسقف دير أبو مقار

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود شمال غرب مصر، اليوم السبت، بإحالة أوراق الراهب أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤوس المقاري، والمتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، إلى مفتي مصر لإبداء الرأي في إعدامهما.

وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قرر أواخر أغسطس الماضي إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري واسمه العلماني "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقاري" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذي عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤوس المقاري.