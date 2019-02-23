المؤبد للفنان المصري طارق النهري بأحداث مجلس الوزراء

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الفنان المصري طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي.

وقضت المحكمة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين في القضية.

واتهمت المحكمة الفنان المصري بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب، حيث قام المتهمون بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات التابعة للمواطنين، وإتلاف بعض منشآت الحكومة مثل المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري.

وأسفرت الأحداث عن سقوط قتلى وجرحى، وإتلاف وإحراق عدد كبير من الممتلكات العامة والخاصة.

وطارق النهري من مواليد العام 1952 تخرج من كلية التجارة جامعة أسيوط، ثم التحق بالمعهد العالي وتخرج منه في العام 1978، وشارك في أفلام الكرنك والمليونيرة النشالة، والطريق إلى إيلات والشوارع الخلفية.