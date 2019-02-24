مصر: أعدمنا قتلة النائب العام السابق بعد محاكمات نزيهة

أكدت مصر أن إعدام المتهمين التسعة بقتل النائب العام السابق، هشام بركات، جاء بعد محاكمات نزيهة ومطولة.

ورفضت الخارجية المصرية تصريحات المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال بركات، مؤكدة رفضها التام لكل ما يمس قضاء البلاد.

كما أوضحت أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطولة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددة على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية التي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

كذلك شددت الخارجية على رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعية للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، مطالبة بعدم الارتكان إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.

وأكدت على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.