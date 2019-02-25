السودان ينفي وجود عناصر من المعارضة المصرية لديه

نفى الأمن السوداني، اليوم الاثنين، وجود أي عناصر من المعارضة المصرية في السودان من شأنها أن تهدد الأمن المصري.

وأكد مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، محمد حامد تبيدي، تعامل السلطات السودانية بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات الأمن المصري، لافتاً إلى أن أي مشكلة تُطرح في الإعلام يتم التعامل معها بجدية.

وقال في ندوة عن العلاقات السودانية المصرية، نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية، إن هناك إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما، وضرَب مثلاً بمشاريع الربط الكهربائي التي تعد دليلاً على التعاون الإيجابي بين البلدين.

وأشارت تقارير سابقة، إلى وجود بعض عناصر المعارضة المصرية، خاصةً من الإخوان المسلمين في الخرطوم وإقامتهم في البلاد دون قيامهم بأي نشاطات سياسية.