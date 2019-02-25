السيسي عن عقوبة الإعدام: نقتص بها ممن يقتلون المصريين

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عقوبة الإعدام، مؤكداً أنها وسيلة للاقتصاص من المتورطين في قتل المصريين خلال العمليات الإرهابية.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي بالقمة العربية الأوروبية إن عقوبة الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات في مصر، وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية، مضيفاً أن أولويات الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها، بينما أولويات دولنا هي تحقيق الأمن والحفاظ على دول المنطقة من السقوط والاقتتال.

وردا على سؤال بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قال السيسي "لن تعلمونا إنسانيتنا ونحن أدرى بظروفنا، ولدينا أخلاقنا وعليكم أن تحترموها كما نحترمها لديكم، مضيفا أن أقارب الضحايا في العمليات الإرهابية يطالبونه بالقصاص لأبنائهم، ومختتما بالقول عليكم أن تشاهدونا بظروفنا نحن وتحترموها، وليس وفق ظروفكم أنتم، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم".

وكانت السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام في 9 من قتلة النائب العام المصري السابق هشام بركات يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي التنفيذ بعدما قضت محكمة النقض في 25 نوفمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على 10 متهمين في القضية، وهو حكم نهائي بات لا يمكن الطعن عليه.