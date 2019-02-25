السيسي للحريري: حريصون على حماية لبنان من أي عبث خارجي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي جدد للحريري موقف مصر الداعي إلى النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية، حرصاً على لبنان في المقام الأول وحفاظاً على استقرار المنطقة، وللحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعي للدول العربية وزعزعة أمنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيداً بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح التنموي، ومعتبراً إياها نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالمنطقة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.