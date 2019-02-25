سامح شكري: توافق أوروبي على رفض سياسات إيران في المنطقة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن القاهرة ترفض توسع النفوذ الإيراني في المحيط العربي.

وأضاف في حديث مع قناة "العربية"، إن "هناك توافقا أوروبيا على رفض سياسات إيران في المنطقة".

وقال شكري: "لم نرصد أي استعداد من قطر للتفاعل مع ما طرحناه لتغيير منهجها".

وكانت القمة العربية الأوروبية قد اختتمت أعمالها، في وقت سابق اليوم الاثنين، في شرم الشيخ، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القمة العربية الأوروبية شهدت نقاشات مثمرة حول القضايا التي تهم الجانبين، كما شهدت تواصلاً بناءً ورفيعاً يُعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، حسب تأكيده.

وقال السيسي إنه تم الاتفاق على تعزيز الشراكة والتعاون البنّاء لمواجهة مختلف القضايا والتحديات التي تهم الجانبين، وبحث أزمات وملفات المنطقة، كما تم الاتفاق على التعاون في مواجهة التنظيمات الإرهابية وممولي وداعمي الإرهاب.