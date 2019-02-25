مصر.. أمر بضبط واستجواب صاحب كلبين افترسا طفلاً

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، بفتح تحقيقات موسعة في واقعة عقر كلبين لأحد الأطفال بدائرة القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.

وقرر النائب العام ضبط الكلبين محل الواقعة، وإيداعهما الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يوماً، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وعما إذا كانا يعانيان مرضاً من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات وسؤال شهود الواقعة ووالد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين، كما وجه بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه، للاستماع لأقواله في الواقعة، وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.

من جانبه، كشف تامر الجندي، خال الطفل محمد إيهاب سماحة، الذي تعرض لمحاولة افتراس مؤلمة من الكلبين حالة الطفل وحجم إصاباته.

وقال لـ"العربية.نت" إن الطفل تعرض لإصابات متعددة بجميع أجزاء جسده، وهي جرحان في الرأس مع تهتك بالفروة، وجرح في الفخذ مع تهتك في الأنسجة، و9 عضّات في البطن والكتف والصدر أدت لكدمات شديدة.

وأضاف أن الطفل حصل على حقنتين لمصل وقائي، الأولى بمستشفى الحميات بالعباسية، والثانية بمستشفى التجمع الخامس، على أن يستمر العلاج لمدة شهر، مضيفاً أن الأسرة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الكلبين وهي أسرة يتولى عائلها منصباً مهماً.

موضوع يهمك وثق فيديو التقطته كاميرا مراقبة واقعة مؤلمة حيث حاول كلبا حراسة التهام طفل مصري في منطقة مدينتي الراقية شرق البلاد.وأظهر... فيديو مؤلم.. كلبان يفترسان طفلاً مصرياً بوحشية الأخيرة

وكان فيديو التقطته كاميرا مراقبة قد وثق الواقعة حيث كان الطفل يلهو مع صديقه عندما فوجئ بكلبين قادمين من الناحية المقابلة، ويسرعان نحوه يحاولان افتراسه.

وتمكن الكلبان من الطفل وطرحاه أرضاً، وأحدثا إصابات خطيرة في جسده ووجهه ورأسه، وتم إنقاذه بأعجوبة بعد تدخل عدد من سكان المنطقة استجابة لصراخ واستغاثة الطفل.

وقام الجيران وبرفقتهم أسرة الطفل بنقله للمستشفى، فيما سارع آخرون بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد صاحبة الكلبين وإدارة المدينة.