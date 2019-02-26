عزبة تحمل اسم جده الأكبر.. هنا مسقط رأس رامي مالك

على بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، تقع عزبة "فلتاؤوس" التابعة لقرية الطيبة بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وهي مسقط رأس الفنان المصري الأصل الأميركي الجنسية رامي مالك المتوج بالأوسكار.

وتقع العزبة على بعد 15 كيلومترا غرب مدينة سمالوط، وهي المدينة التي يتبعها 8 مجالس محلية قروية تضم 45 قرية أكبرها قرية الطيبة، وأشهرها قرية أسطال مسقط رأس المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق والرجل الثاني في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتقع مدينة سمالوط التي تتبع لها عزبة فلتاؤوس على بعد 25 كيلومترا شمال مدينة المنيا، وكانت يطلق عليها "سومالوت" وتعني المياه الضحلة، وسميت بهذا الاسم من جانب البحارة القدماء الذين كانوا يمرون بالمنطقة في ذروة فيضان النيل.

ويقطن بعزبة فلتاؤوس كما يقول فيكتور سيد نجل عم الفنان المصري لـ"العربية.نت" نحو 27 ألف نسمة، ويعمل أغلبهم بالزراعة والتجارة، وهاجر عدد من سكانها إلى أوروبا و#أميركا، ومنهم أسرة رامي مالك، وفور إعلان فوز رامي بالأوسكار، انطلقت الزغاريد ابتهاجا بالإنجاز الذي حققه الفنان العالمي ابن بلدتهم.

موضوع يهمك من عزبة فلتاؤوس التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا جنوب #مصر تنحدر عائلة #رامي_مالك المصري الأصل الفائز بجائزة "... بالصور.. أقارب رامي مالك يروون تفاصيل عن حياته مصر

ويعتمد سكان العزبة على الخدمات المقامة في قرية الطيبة، والتي تبعد عنهم كيلومترات قليلة، حيث تفتقر للخدمات الأساسية، وتتميز العزبة بطابعها الريفي وتقاليدها المتوارثة، وتماسكها الاجتماعي.



في العزبة ولد سعيد مخالي عبد الملك فلتاؤوس والد رامي مالك، والذي سميت العزبة باسم جده الأكبر فلتاؤوس،

وهاجر سعيد لأميركا مع زوجته نيللي مالك وابنته جاسمين في العام 1979، وبعد استقراره هناك بعام أنجب التوأم رامي وسامي.

زار رامي القرية في العام 2003، وأقام في شقة والده بمنزل العائلة، حيث يتكون المنزل من 3 طوابق، وارتدى الجلابية الصعيدي، وتنازل الملوخية والمحشي، وتفقد أراضي والده وأعمامه، وأشاد كثيرا بمسقط رأسه وكرم أهله وأقاربه وجيرانه وكل سكان العزبة.

يحلم سكان عزبة فلتاؤوس بأن تلقى عزبتهم اهتماما كبيرا بعد وصول ابنهم للعالمية، وفوزه بأكبر جائزة فنية في العالم.

ويتمنى سكان العزبة من رامي تسليط الضوء إعلاميا على مسقط رأسه كي يحصلوا على مزيد من الخدمات في كافة المجالات.

ويقول السكان إن العزبة ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس الاثنين وعقب إعلان فوز رامي بالأوسكار تحولت لملتقى لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، حيث توافدت عليها الكاميرات من كل حدب وصوب للبحث والتنقيب عن جذور رامي، وهو ما أكسبها شهرة كبيرة في ساعات قليلة، معربين عن أملهم في أن يكون هذا الاهتمام الإعلامي بداية لمكانة جديدة وانطلاقة لتقديم خدمات مهمة تحتاجها وتستحقها العزبة التي أنجبت والد المصري المتوج بالأوسكار وحملت اسم جده الأكبر فلتاؤوس.