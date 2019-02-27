بعد المأساة.. سائق قطار الموت في قبضة الأمن المصري

ألقت أجهزة الأمن المصرية، الأربعاء، القبض على علاء صلاح، سائق جرار وردية رقم 2302، والذي اصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر.

وكان التلفزيون المصري أعلن أن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا، وأُصيب 50 آخرون عندما وقع انفجار واندلع حريق نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومأخوذة من كاميرا أمنية داخل محطة مصر للقطارات الجرار وهو يدخل مسرعاً إلى رصيف رقم 6 قبل أن يرتطم بمصدات وحاجز في نهايته بينما كان ركاب يسيرون وهم يحملون أمتعتهم.

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وقرر وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، تشكيل لجنة تحقيق لمعاينة موقع الحادث، وبيان سبب وقوعه، وتحديد هوية المقصرين، تمهيداً لإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أنه لا توجد أي إشارة على أن الحادث متعمد.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات "جرار وردية رقم 3202"، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.